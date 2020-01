Aiello (M5S): “C’è disimpegno generalizzato dei cittadini”

“Sei persone su dieci non sono andate a votare, un dato tragico di una campagna elettorale che ripropone l’emergenza sociale in termini di partecipazione attiva dei calabresi alla vita democratica della regione. Dovremmo interrogarci su questo”. Lo dichiara Francesco Aiello, candidato M5s alla presidenza della Calabria.

“C’e’ un disimpegno generalizzato tra i cittadini che guardano alla politica con distacco, noi non siamo riusciti a portarli alle urne nonostante gli sforzi che abbiamo fatto con due mesi di incontri sui territori. Dall’altro canto abbiamo assistito, sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, ad una campagna elettorale di basso profilo per quanto riguarda la comunicazioni sui contenuti dei programmi. Noi abbiamo invece parlato alla testa degli elettori e non alla pancia”.