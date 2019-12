Ritorna il Concerto di Musica Gospel più atteso di Cosenza

Ritorna a grande richiesta il Concerto di Musica Gospel più atteso di Cosenza. Organizzato dall’Associazione BLOWING ON SOUL con la collaborazione di GTM Ministries e di MUSIC LAB e con la partnership di TUTTO UN ALTRO NATALE ( CSV di Cosenza).



Il 15 Dicembre 2019 saliranno sul Palco del Palacultura di Rende circa 30 coristi del Blowing on Soul Mass Choir (Amoled Voices, Sea Soul Gospel Choir, Soul Sighs Gospel Choir, Volontari Abio & Black & White Gospel Choir) con il grandissimo interprete spagnolo Nacho Melùs, e questa volta con un fine nobilissimo di solidarietà, che coinvolgerà in primis l’Associazione Abio di Cosenza, a cui sarà devoluta una parte dell’incasso del concerto, per le proprie attività di Volontariato nei reparti di pediatria oncologica nell’ospedale di Cosenza.

ABIO Cosenza è stata costituita il 5° dicembre 2001 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale, conta circa 80 volontari attivi e aderisce a Fondazione ABIO Italia onlus; i volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera. Quello di ABIO è un volontariato di cuore e di testa e ha bisogno di persone allegre, sorridenti, ma anche adeguatamente preparate a vivere ambienti e situazioni molto delicate.

My Xmas For You è quindi il titolo del concerto finale di una due giorni di workshop di musica Gospel, durante i quali i coristi si prepareranno per vivere una bellissima esperienza insieme, e per aiutare l’Abio nella raccolta fondi destinata alla formazione di nuovi volontari.

Vivere il Natale come un dono, da condividere con quelli meno fortunati di noi. Stringersi in un cerchio di canti e musica per alleggerire il bagaglio pesante di vite difficili, e farlo nell’atmosfera natalizia, è il motore propulsore di questa edizione (la settima) del Blowing on Soul Gospel Meeting. La direzione artistica della manifestazione è a cura di Elisa Brown, nota interprete di musica gospel in Italia, con la coordinazione, a livello europeo, di Monica Bernassola (cofondatrice di Gtm Ministries).

A dirigere i coristi sul palco ci sarà Nacho Melùs, attore e cantante spagnolo, conosciuto principalmente per le sue esibizioni in diversi spettacoli con cui per anni ha girato i palcoscenici di tutta la Spagna. Nacho si è formato al Conservatorio Superior del Liceo (canto classico), Taller de Músicaics (canto moderno) ed Escola Memory de Barcelona (Teatro musicale). Combina il suo lavoro di attore e cantante con quello di compositore, paroliere, direttore di coro e insegnante di canto, ed è stato insegnante ordinario di canto e recitazione all’Escola Memory di Barcellona e nel 2015 ha fondato il suo studio di canto chiamato Espai de Cant. Negli ultimi anni, ha concentrato la sua voce e il suo talento principalmente verso l’interpretazione e l’insegnamento della musica gospel, che è un’altra delle sue passioni. Attualmente dirige la formazione “The Beating Souls” e tiene numerosi seminari specializzati nella tecnica vocale per cori, ritmo e fusione gospel-flamenco. La GTM Ministries, un’organizzazione senza fini di lucro dedicata alla mobilitazione di squadre formate da artisti gospel per diffonderlo in tutto il mondo, ha offerto a Nacho Melús la possibilità di viaggiare negli Stati Uniti per 3 mesi. Durante questa meravigliosa esperienza, ha incontrato e imparato da artisti di fama internazionale della scena gospel come John P. Kee, Smokie Norful, Zebullon Ellis, Greg Kirkland Jr., Martin Luther King Gospel Choir, Tony Tidwell, Walt Whitman, Bernard William Anthony Morgan e Davell Crawford, con i quali si è esibito al celebre Apollo Theater di Harlem per la quindicesima edizione annuale di A Great Night in Harlem della Jazz Foundation of America. È stato membro dei cori “Barcelona Gospel Messengers”, “Jamboree Gospel Singers” e “Gospel5”, tutti diretti da Ramón Escalé. Con queste formazioni ha viaggiato tra Francia e Spagna, collaborando con artisti famosi come Lurine Cato, Daniel Bishop Thomas o The London Community Gospel Choir. Ha anche creato il Messengers Gospel College con Ramón Escalé e altri membri della BGM, la prima scuola di musica in Spagna specializzata in gospel.

Con il coro saliranno sul palco dei talentuosi musicisti : Alessio Iorio al basso, Roberto Risorto e Francesco Capparelli si divideranno tra piano, Synth e organo; alla chitarra ci sarà Lorenzo Iorio e alla batteria Emanuele Fuduli.

Ci sarà anche la presenza sul palco dei talentuosi Daniele Fabio alla chitarra e Gabriele Naccarato in un ballo flamenco.

A presentare la serata, sarà invece la splendida speaker e presentatrice, Valentina Scrivano.