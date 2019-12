Paola (Cs) – Il Santuario San Francesco di Paola ospita i Dirigenti Scolastici della Regione

Nei giorni del 17 e 18 Dicembre c.a. presso l’Auditorium del Santuario di San Francesco di Paola si terrà un importante

Seminario di Formazione per Dirigenti scolastici e membri dei Nuclei di valutazione della dirigenza dal titolo “La Dirigenza sostenibile: scuola e Agenda 2030”. Organizzato dalla Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, a firma del Direttore Maria Rita Calvosa, prevede una due giorni di formazione in servizio a carattere residenziale destinato ai Dirigenti scolastici e ai membri dei Nuclei di valutazione e vuole essere un focus sul ruolo strategico del Dirigente nella sua funzione di indirizzo e promozione dell’educazione e formazione culturale delle nuove generazioni alla luce dei valori, dei princìpi ed degli obiettivi dell’Agenda 2030. Interverranno esperti provenienti dal mondo accademico, dal MIUR e dall’ ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile). Ad accogliere i numerosi Dirigenti saranno il Padre Provinciale dell’Ordine dei Minimi, P. Francesco Trebisonda, e il Padre Sacrista P. Domenico Crupi, i quali hanno predisposto un momento di incontro con la realtà del Santuario grazie alla visita religiosa dei luoghi e alla visita della Biblioteca quale momento culturale e spirituale che ben si addice alla particolare iniziativa di formazione, nel tempo dell’Avvento in cui si riflette sul nostro essere cristiani accogliendo il figlio di Dio che svela il mistero della vita anche sull’esempio del nostro Santo Francesco modello di valori etici e spirituali, oggi più che mai attuali. «In una scuola fortemente laicizzata – ha detto p. Trebisonda – i dirigenti qui al Santuario lasciano ancora un barlume di speranza. La scommessa della fede oggi soprattutto deve partire dalla scuola, passare nelle famiglie ed essere vincente nella società. Ce lo auguriamo. Senza Vangelo – ha concluso il Padre – non si è pienamente uomini».