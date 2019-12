L’arte magica del Presepio nelle sale di Villa Rendano: mostra e laboratori creativi

Il 23 dicembre, alle ore 17.30, apre la mostra d’arte presepiale curata dall’Associazione Nazionale Amici del Presepio – sezione di Cosenza, a Villa Rendano.

La mostra, promossa dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, ad ingresso gratuito, sarà fruibile fino al 6 gennaio, inclusi i giorni festivi del 24 dicembre (orario 10.00 – 13.00) 25 – 26 dicembre (orario 17.00 – 20.00), 31 dicembre (ore 10.00 – 13.00) e 1 gennaio (ore 17.00 – 20.00).

Durante le festività, si alterneranno laboratori gratuiti per famiglie secondo i seguenti orari:

* 27 Dicembre ore 17.00: laboratorio GRATUITO per famiglie con Francesco Fontana “crea il tuo pastorello di argilla”.

* 29 Dicembre ore 17.00: esposizione dei manufatti realizzati dai bambini e premiazione, con la partecipazione di Francesco Errante.

* 2 Gennaio ore 17.00: laboratorio GRATUITO per famiglie con Antonio Marino “crea la tua casetta di cartone”.

A tutti coloro i quali prenoteranno la propria visita nei giorni del 25 – 26 dicembre e il 1 gennaio, uno speciale brindisi a cura di Villa Rendano.