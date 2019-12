Jole Santelli è il candidato governatore del centrodestra in Calabria

“Per quanto riguarda la Regione Calabria, confermiamo la candidatura al ruolo di presidente della Regione dell’onorevole Jole Santelli. Per quanto riguarda la Campania, sempre in base agli accordi assunti che assegnano a Forza Italia l’indicazione del candidato presidente, confermiamo la gia’ piu’ volte annunciata candidatura di Stefano Caldoro”. E’ quanto annuncia Forza Italia in una nota.

“Nel rispetto degli accordi assunti, continueremo a sostenere con convinzione ed impegno la candidata a Presidente della Regione Emilia Romagna indicata dalla Lega, la senatrice Lucia Borgonzoni”, premettono da FI. “Ricordiamo in questa occasione che Forza Italia e’ il partito che ha fondato il centro-destra piu’ di 25 anni fa e che da allora ha gestito e continua a gestire con assoluta lealta’ i rapporti con gli alleati”, sottolineano.