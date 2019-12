Il Planetario di Cosenza approda sulla rivista “Nature Astronomy”

“Il Planetario comunale ‘G.B. Amico’ approda su Nature Astronomy, rivista online specializzata, ultima creatura del prestigioso gruppo editoriale Nature Publishing. Punto di riferimento internazionale per quanti – studiosi, addetti ai lavori e appassionati vogliano conoscere le ricerche di piu’ alto livello in astronomia, astrofisica e scienze planetarie – Nature Astronomy accoglie l’appassionato racconto del ‘Progetto Scuola’, frutto della collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Fisicitta’, che fa capo al Dipartimento di fisica dell’Universita’ della Calabria, diretto dal prof. Vincenzo Carbone”. A darne notizia e’ il Comune di Cosenza. “E’ proprio l’universita’ – e’ detto in un comunicato – a parlare di questa esperienza, iniziata nello scorso mese di ottobre, al momento dell’apertura a regime del planetario comunale attraverso un modello sperimentale di gestione, elaborato dal settore cultura dell’ente e dal comitato scientifico del planetario che, alle attivita’ serali per il pubblico, affianca un’attivita’ quotidiana per le scuole. I protagonisti dell’attivita’ didattica sono i dottorandi del Dipartimento di fisica dell’ateneo calabrese, con la supervisione di ‘senior scientists’. E’ ‘affidando a loro il programma educativo per le scuole – si legge nel bel racconto che, in lingua inglese, raggiunge una platea internazionale – che si e’ sviluppato un modello partecipativo di management del planetario di Cosenza, che genera un ciclo virtuoso di ricerca scientifica e, per l’opportunita’ di miglioramento delle capacita’ comunicative, anche di scienze dell’educazione e della comunicazione’. Quella cupola dove, ad oggi, hanno fatto ingresso circa 4.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, provenienti da tutte le province calabresi, e’ un grande ambiente di apprendimento e luogo di stimolante interazione con i ragazzi e i loro insegnanti che vengono sensibilizzati ad un feedback per sviluppare e migliorare ulteriormente le attivita’ indirizzandole a bisogni ed esigenze didattiche specifiche”.

“I quattro dottorandi, tanti sono stati formati nella fase iniziale all’utilizzo dei proiettori – e’ detto ancora nel comunicato – oggi sono affiancati da altri colleghi e di nuovi se ne aggiungeranno nei prossimi mesi a garantire il turnover necessario a gestire questa attivita’ didattica per la quale si registrano prenotazioni per tutto l’anno scolastico. Il planetario comunale di Cosenza, secondo per grandezza in Italia, dotato di tecnologie ottiche e digitali all’avanguardia, si propone con un modello di management che rafforza il ruolo dei planetari e delle infrastrutture simili quali importanti interfaccia tra la comunita’ scientifica e le comunita’ civiche”.