Giancarla Masè è la nuova direttrice generale dell’Unical

Sarà Giancarla Masè la nuova direttrice generale dell’Università della Calabria. Il rettore Nicola Leone ha annunciato il nome della professionista alla quale verrà conferito l’incarico, dopo l’approvazione ottenuta oggi all’unanimità in Consiglio di Amministrazione e il parere positivo del Senato accademico.

Il profilo della dottoressa Masè è spiccato tra le candidature della “call” voluta dal rettore Leone, chiusa l’11 dicembre scorso, e che ha fatto registrare l’adesione di ben 23 dirigenti di altissimo profilo professionale, per l’incarico della durata di tre anni, eventualmente rinnovabile.

La commissione, composta dalla dottoressa Bruna Adamo, già direttore generale dell’Unical e dai professori Alfio Cariola e Luigi Palopoli, direttori e senatori accademici, già membri del Consiglio di amministrazione Unical, chiusa l’istruttoria, aveva indicato il suo nome nella terna dei candidati da presentare al rettore, scelti per l’elevata qualificazione professionale e la comprovata esperien-za.

Il rettore Nicola Leone ha ritenuto la dottoressa Masè la candidata dal profilo migliore per il ruolo di grande responsabilità di direttore generale, che sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal Consiglio di Amministrazione, dovrà occuparsi della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.

Giancarla Masè, 58 anni, trentina, 3 figli, laureata in Economia politica, esperta di project manage-ment e di modelli di controllo di gestione, è attualmente direttrice generale all’Università di Vero-na. Ha lavorato per dieci anni per Accenture in ruoli dirigenziali, come consulente di grandi azien-de come la Piaggio. Ha lavorato per diciotto anni all’Università di Trento, dove ha gestito nel 2001 il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, anticipando di un decennio il resto del sistema universitario e dove ha svolto il ruolo di direttrice generale dal 2007 al 2015; da quattro anni è direttrice generale dell’Università di Verona. In entrambe le realtà uni-versitarie è stata promotrice di profondi cambiamenti organizzativi e di sviluppo dei servizi.

Il rettore Nicola Leone ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di aver avuto la possibilità di sce-gliere una dirigente di così alto livello professionale ed esperienza. La dottoressa Giancarla Masè mi affiancherà nella gestione dell’ateneo, secondo le linee guida annunciate nel mio programma, con l’obiettivo comune di rendere l’Unical sempre più efficiente ed attrattiva. Nei prossimi giorni presenteremo la nuova direttrice generale a tutta la comunità accademica”.

“Un ringraziamento particolare – ha concluso il rettore – va al direttore generale uscente, dottor Alfredo Mesiano, per il lavoro svolto in questi anni, sempre con grande professionalità e dedizio-ne”