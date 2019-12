Ente Parco della Sila – Turismo: nasce un nuovo sistema di raccolta dati

Formazione, confronto e crescita del territorio sono state le parole chiave che hanno contraddistinto la giornata presso la sede amministrativa dell’Ente Parco della Sila dedicata alla piattaforma ROSS1000: il nuovo sistema per la rilevazione dei dati.

Il presidente Francesco Curcio, ha salutato i partecipanti della giornata, ringraziando per la notevole presenza di tanti operatori che da anni operano nel territorio silano e quotidianamente danno prova certa che si sta andando nella giusta direzione. “Quella di oggi” – ha affermato il presidente – “è una giornata importante per avviare un lavoro comune per la rilevazione dei dati e per dare un migliore servizio per il territorio in cui operiamo”.

Tutto ciò, ha ribadito il Presidente, rientra in più di uno dei dieci principi su cui si basa la carta del turismo sostenibile.

Ha dato poi la parola a Mariza Righetti e Maurizio Blasi,coordinatori dell’Osservatorio Turistico della Regione Calabria per l’utilizzo del nuovo sistema di rilevazione dati turistici: ROSS1000.

La prima parte della giornata si è concentrata sugli obiettivi e sui principi del nuovo sistema, a cura della dott.ssa Mariza Righetti. L’intervento è stato l’occasione per mostrare i plus del sistema, di come è realmente un valido sostegno per gli operatori nei diversi adempimenti. La piattaforma permette, di far convergere dati, notizie e informazioni che possono divenire fondamentali per un’analisi accurata e precisa del sistema turistico regionale,tutto, ovviamente, rispettando le normative della sicurezza dei dati vigenti.

La seconda parte della giornata è servita per comprendere come funziona il sistema, studiando tutte le sezioni della piattaforma grazie a Maurizio Blasi, che ha spiegato step by step ciò che l’operatore deve fare per inserire le informazioni.

È stato un momento non solo per mostrare il funzionamento del nuovo sistema, ma anche per accogliere dagli operatori le proposte di miglioramento o di modifica.

La giornata formativa ha segnato un passo importante per il rafforzamento del rapporto tra tutti gli stakeholder del comparto turistico, ha mostrato infatti che adottando metodologie e processi comuni, è possibile agire positivamente sulla crescita del territorio silano e regionale.