Cosenza – Prorogata al 31 marzo 2020 la validità delle parking card

E’ stata prorogata al 31 marzo 2020 la validità delle parking card in scadenza il prossimo 31 dicembre. La decisione è stata assunta dal dirigente del settore Infrastrutture, trasporti e mobilità, Arch.Giuseppe Bruno, a seguito delle numerose richieste pervenute per il rilascio delle parking card per il 2020. Entro lo stesso termine del 31 marzo 2020 dovranno essere presentate le nuove domande.

Le autorizzazioni all’ingresso nelle ZTL (zone a traffico limitato) rilasciate agli aventi diritto fino al 31 dicembre 2019 saranno valide anche per il 2020.

La modulistica, scaricabile dal sito internet del Comune, potrà essere ritirata anche presso l’ Ufficio relazioni con il pubblico di Piazza dei Bruzi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Nei pomeriggi di lunedì e giovedì, anche dalle 16,00 alle 18,00. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune (Piazza Eugenio Cenisio, al primo piano di Palazzo Ferrari).