Cosenza, il giudice Greco aggredito in garage

Il giudice Giuseppe Greco, in servizio all’ufficio Gip-Gup del Tribunale di Cosenza, e’ stato aggredito nella serata di ieri nel seminterrato del garage della propria abitazione. Ad aggredirlo, riporta l’Ansa, sono state due persone armate di bastoni e col volto travisato. Greco ha riportato lievi. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Sull’episodio vige uno stretto riserbo. La sottosezione Anm di Cosenza, dopo aver appreso dell’aggressione, “intende esprimere tutto il proprio sconcerto e sdegno per il grave episodio verificatosi, rappresentativo evidentemente di una subcultura della violenza che merita di essere censurata pubblicamente e perseguita penalmente”. “Al collega – continua la nota dell’Anm – va la piena solidarieta’ di tutta la sottosezione che coglie l’occasione per sottolineare che episodi cosi’ efferati dimostrano come in questo particolare momento storico i magistrati siano esposti a continui attacchi che tendono a delegittimarne l’operato e che in taluni casi, seppure sporadici, sconfinano addirittura in aggressioni fisiche violente. Purtuttavia simili gesti non intimoriscono, ne’ condizionano l’esercizio delle funzioni giurisdizionali che resta immune da certe azioni inutilmente dimostrative, inidonee ad esercitare qualsiasi forma di pressione sul singolo magistrato o sulla intera categoria”.