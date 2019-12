Cosenza – Abiti musica e danze barocche per un concerto con i “Graziosi Ardimenti”

Un viaggio tra gli affetti e gli ardori dell’amore barocco, sacro e profano, racconti in musica, cantate barocche del repertorio colto, danze e canzonette strumentali, arie d’opera. Una attenta ricostruzione e trascrizione musicale del repertorio profano del Barocco meridionale, eseguito con strumenti d’epoca e in dialetto, giovedì 26 dicembre 2019, ore 18:00Canti popolari e popolareschi, danze e tarantelle, musiche inedite del 600 calabrese e non solo. I componenti dell’ensemble “Graziosi Ardimenti” sono Barbara Tucci (soprano), Sabrina Donato (traversiere), Fausto Castiglione (viola da gamba), Donatella Chiodo (clavicembalo).

Il gruppo musicale sorto nel 2015 è inoltre attivo nel campo della ricerca, della didattica e delle attività di promozione della musica antica, in particolare nei confronti del pubblico giovanile. Molti degli spettacoli prodotti, che prevedono formazioni variabili a seconda del repertorio affrontato, si caratterizzano per la correlazione tra musica, testi, azione scenica e danza. Il gruppo ricostruisce gli ambienti e le convenzioni del periodo barocco avvalendosi della musica, della poesia, della danza, dei costumi all’interno di palazzi storici, chiese, chiostri e castelli meridionali.

Nel 2019 ha organizzato il I Festival di Musica Antica della città di Cosenza con il patrocinio della Provincia. Sempre nello stesso anno ha partecipato al Festival di Musica Antica e Spirituale della città di Monza e ha suonato per varie associazioni musicali sia in Calabria che in Puglia. I componenti del gruppo sono docenti presso il Liceo Musicale “Lucrezia della Valle” di Cosenza