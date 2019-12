Castrovillari (CS) – Cala il sipario sulla terza edizione del Festival Antonio Vivaldi

Chiude in bellezza la terza edizione del Festival Antonio Vivaldi, diretta da Giulio Melicchio e dal direttore artistico Domenico Passarelli, sostenuta dalla Regione Calabria, patrocinata dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Castrovillari, dall’ente Parco Nazionale del Pollino e dalla C.C.I.A.A. di Cosenza e sponsorizzata dalla Concessionaria Algieri Auto, Ferrocinto, ASSO.LA.C. e Dolce Passione di R. Giordano.

Chiude in bellezza la terza edizione del Festival Antonio Vivaldi, diretta da Giulio Melicchio e dal direttore artistico Domenico Passarelli, sostenuta dalla Regione Calabria, patrocinata dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Castrovillari, dall’ente Parco Nazionale del Pollino e dalla C.C.I.A.A. di Cosenza e sponsorizzata dalla Concessionaria Algieri Auto, Ferrocinto, ASSO.LA.C. e Dolce Passione di R. Giordano.