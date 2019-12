Castrovillari (Cs), accese le luminarie per le festività natalizie

“Un programma , insomma, che fa percepire, in sintesi, cosa intendiamo per costruzione partecipata- precisa Dorato – ed abbiamo sempre inteso per approcciarci alla realtà, tra impronte e patrimonio, al fine di rendere al massimo quell’appartenenza identitaria che poi sprizza, per amore, in tutte le cose come testimonia questo cammino d’incontri nei quali sono presenti con carattere il Presepe, l’abbraccio al disagio, l’amore per la tradizione, il costume e il territorio con le sue specificità, lo sguardo sui talenti che si rigenerano ed affermano unicità e volontà d’intrapresa, sui fattori ludici, sulla forza che rappresenta la Terza età nell’includere, sulla devozione che incontra, celebra e scuote , sull’arte, la cultura, l’espressività più in generale, tra teatro, musica, realizzata dalla dedizione continua di uomini e donne vocati al loro sentire, nonché lo Sport con il suo essere, per non parlare di quelle manifestazioni, e qui sono diverse, che affermano, in maniera variegata e diffusa, cosa vuol dire per una collettività imparare a leggere le connotazioni presenti: quelle che rendono fattivi i progetti che nascono dal “basso”, dalla persona, dai suoi legami, come vuol augurare tutto ciò – richiama – e, poi, il capodanno dell’Amministrazione in piazza il 31 dicembre con il DJ Greta Tedeschi oltre agli istanti del 5 e 6 gennaio. Per cui- conclude- per adesso, – Buon Natale a Tutti e di Cuore”.