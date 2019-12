Atti persecutori verso la madre per avere soldi, arrestata

Avrebbe perseguitato la madre ottantaseienne per ottenere soldi e l’utilizzo della casa di proprietà dell’anziana. Una donna quarantenne è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri di Rocca Imperiale con l’accusa di atti persecutori e furto aggravato. Il gip di Castrovillari dopo avere convalidato l’arresto ha disposto, per la quarantenne, il divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre.

I militari hanno avviato accertamenti sulla vicenda scoprendo che l’anziana donna, più volte, aveva dovuto cedere alle minacce e alle angherie della figlia, elargendo diverse centinaia di euro a suo favore. Nei mesi scorsi l’ottantaseienne, esasperata dalle continue richieste, aveva denunciato la figlia per le violenze subite.

Recentemente la quarantenne, con l’inganno, secondo i carabinieri, era riuscita a farsi aprire la porta di casa e una volta dentro aveva iniziato a urlare contro la madre impossessandosi del cellulare e delle chiavi dell’abitazione. (ANSA)