Armi illegalmente detenute in casa, arrestata 45enne

Nella mattinata del 14 dicembre 2019, a Scalea, i militari del locale Comando Stazione, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto una donna di 45 anni del posto, incensurata, per detenzione illegale ed omessa denuncia di numerose armi e vario munizionamento.

I fatti risalgono alle ore 10:00 circa quando i militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le armi, si sono portati presso l’abitazione della donna per eseguire un controllo. Durante l’attività, gli operanti, nel corso della perquisizione domiciliare hanno rinvenuto all’interno della cassaforte 8 fucili, 2 pistole e 216 munizioni.

La donna, condotta in caserma, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizionamento e, su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, è stata tradotta presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al G.I.P. del Tribunale di Paola.