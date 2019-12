Al dirigente del Liceo Telesio benemerenza dal Prefetto di Cosenza

Prestigioso riconoscimento quello ricevuto dal Dirigente del Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza, ing. Antonio Iaconianni: si tratta di un attestato di benemerenza conferitogli dal Prefetto della Provincia di Cosenza, S.E. Paola Galeone, per l’impegno, la professionalità, la collaborazione nel valorizzare il diritto allo studio e la qualità dell’istruzione nelle giovani generazioni.

«Questo attestato tanto autorevole – ha affermato il Preside, visibilmente commosso – mi inorgoglisce e mi riempie ancor più di responsabilità: mi preme ringraziare Sua Eccellenza, il signor Prefetto che ha saputo cogliere nella nostra quotidiana azione a servizio dei giovani un lavoro di qualità fatto di tanta dedizione, di tanta passione e di tanti sacrifici. Sento il dovere – ha continuato Iaconianni – come ho già fatto sul Palco del teatro Rendano di Cosenza in occasione della consegna, di dedicare questo riconoscimento anzitutto alla mia famiglia, quindi a mia moglie ed ai miei figli Domenico e Marialaura; e poi la dedica professionale questa volta non posso che farla ai docenti, al personale ata e particolarmente ai miei studenti, ai miei sempre più numerosi studenti. I miei quotidiani sacrifici sono per loro e solo per loro, per il loro futuro, per prepararli alle sfide della vita, per garantire loro una cultura ed una formazione di base che segneranno il loro cammino e saranno la loro ricchezza. Infine – ha concluso il Dirigente – questo riconoscimento è meraviglioso perché vuol dire che l’Amministrazione centrale nella persona di Sua Eccellenza il Prefetto, si è accorta del nostro lavoro e della qualità dei risultati, tesi ad una modernizzazione dei processi di insegnamento e di organizzazione del lavoro». #iovadoaltelesio #unascuolameravigliosa