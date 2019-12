Aiello (M5S e Calabria Civica): “Da Vibo parte la riscossa della Calabria contro la criminalità e le connivenze”

«La più bella risposta contro la ‘ndrangheta e le connivenze l’hanno data le migliaia di persone scese in piazza a Vibo Valentia per testimoniare la civiltà del popolo calabrese, la necessità di salvaguardare la nostra terra e di camminare nella legalità, nell’operosità, nella solidarietà e con il coraggio e l’orgoglio di riappropriarci del bene comune». Lo afferma, in una nota, Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per l’alleanza civica del Movimento 5 Stelle, che, dopo aver partecipato alla manifestazione vibonese, sottolinea: «Ringrazio tutti i partecipanti, i cittadini, le associazioni, le istituzioni e gli organizzatori dell’iniziativa. Sono certo che tutti insieme possiamo costruire una Calabria capace di sconfiggere la criminalità, partendo dalla cultura della legalità, dal sostegno politico e civile alla magistratura e alle forze dell’ordine, dalla capacità, che dobbiamo alimentare ogni giorno, di individuare il nemico dello sviluppo del territorio calabrese e di promuovere coesione, fiducia, collaborazione e senso del bene pubblico e del futuro collettivo».