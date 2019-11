Moto contro un lampione – Muore in Spagna una giovane calabrese

Una giovane di Cosenza, Elvira Gualtieri, di 32 anni, ha perso la vita in Spagna, a Palma di Maiorca dove la ragazza si era da qualche tempo trasferita

Secondo quanto riportano le cronache locali, la giovane si trovava a bordo di una motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è sbandato finendo la propria corsa contro un lampione. La vittima potrebbe aver perso il controllo della moto a causa del forte vento nei pressi del Parc de sa Riera.