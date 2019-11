Diamante (Cs), presentato il calendario degli eventi natalizi

Luci, musica, arte e cultura. Diamante si prepara a vivere il Natale con un programma ricco di eventi. Si partirà lunedì 1 dicembre con l’accensione delle luminarie che renderanno ancor più speciali queste giornate: “Un calendario di qualità-commenta il Sindaco, Sen. Ernesto Magorno- che vuole prolungare la nostra offerta turistica per chi vuole visitare Diamante anche d’inverno. Riprende così il filo che si era interrotto il 2013 e riprende grazie anche alla preziosa collaborazione di commercianti e associazioni e, particolare da sottolineare, senza andare a toccare i fondi del comune. Tra i tanti eventi segnalo l’accessione delle luminarie giorno 1 dicembre, alla presenza del Prefetto di Cosenza, dott.ssa Paola Galeone, la presenza di Manuel Bortuzzo, straordinario esempio di sportivo dentro e fuori la vasca, che sarà con noi per presentare il suo libro e del giornalista Rai, Osvaldo Bevilacqua. E poi l’evento più atteso

dai bambini: il villaggio di Babbo Natale che sarà aperto il 23 dicembre. Ci sono tante belle opportunità-conclude Magorno- vi aspettiamo per vivere insieme questo meraviglioso periodo”.