Cosenza – Torna a riunirsi lunedì 25 novembre il Consiglio comunale

Torna a riunirsi lunedì 25 novembre , alle ore 15,30, in prima convocazione, presso la sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale.

All’ordine del giorno, firmato dal Presidente Pierluigi Caputo, figurano i seguenti punti:

– Deliberazione delle aliquote imposte e tasse locali ai sensi del D.lg.vo 267/2000 – art. 251, comma 1.

– Variazione di cui all’articolo 175, comma 4 e 5-bis lett. d) del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. al Bilancio di previsione 2019.

– Approvazione proposta di progetto di riorganizzazione dei servizi territoriali in campo sanitario nel Comune di Cosenza e nell’area urbana.

– Discussione e proposta di revoca del Decreto Sanità Calabria. (su richiesta dei Consiglieri De Marco ed altri – prot. n. 225 del 20/11/2019).

– Discussione sulla vicenda del licenziamento degli OSS esternalizzati dell’ospedale dell’Annunziata. (su richiesta dei Consiglieri De Marco ed altri – prot. n. 207 del 24/09/2019).

– Discussione sulle problematiche inerenti i tirocinanti ex percettori della mobilità in deroga (su richiesta dei Consiglieri Falbo ed altri – prot. n. 216 del 30/09/2019).

– Discussione sulla situazione di allarme sociale e insicurezza nella zona dell’Autostazione a Cosenza ed individuazione di misure di controllo del territorio e contrasto del fenomeno che allarma cittadini e viaggiatori (su richiesta dei Consiglieri Rende ed altri – prot. n. 5196/SG del 30/09/2019).

Discussione concernente la “Questione relativa alla richiesta di canoni di locazione pregressi a famiglie abitanti in alloggi di proprietà comunale, nonché la verifica di avvisi di accertamento (IMU, TARSU, ACQUA) che vengono notificati nelle case dei Cosentini” (su richiesta dei Consiglieri Covelli ed altri – prot. n. 169/UP dell’ 11/2/2018).

L’eventuale seduta di seconda convocazione è prevista per martedì 26 novembre, alle ore 16,30.