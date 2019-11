Cosenza – Il Sindaco Occhiuto sugli stipendi dei lavoratori del Comune: “Non esiste alcun problema”

“Non esiste alcun problema di pagamento degli stipendi a causa dello stato di dissesto finanziario dell’ente”. Lo ha precisato il Sindaco Mario Occhiuto con riferimento a voci incontrollate circolate.

“Non ci sono e non ci saranno problemi per gli stipendi dei lavoratori del Comune di Cosenza – ha aggiunto il Sindaco. Al momento – ha precisato ancora – si registra solo un disguido tecnico di qualche ora che riguarda l’espletamento delle procedure per l’anticipazione in banca che è stata deliberata in Consiglio comunale lunedì scorso. Tranquillizzo pertanto tutti i nostri dipendenti e le loro famiglie chiedendo loro di non farsi condizionare dagli allarmismi. La situazione sarà normalizzata a

breve”.