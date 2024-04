E’ di 4 feriti il ​​bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’A2 nella tarda serata di ieri. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e’ intervenuta alle ore 22.15 circa sull’autostrada A2 del Mediterraneo, direzione Nord, dopo lo svincolo di San Mango d’Aquino per un incidente stradale. Una la vettura coinvolta: una Fiat 500 che, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare violentemente prima sulle barriere di delimitazione delle carreggiate e successivamente sul guardrail.