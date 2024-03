Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario calabrese, ha firmato nella giornata odierna un Dca che recepisce alcune indicazioni del Ministero della Salute in relazione agli standard fissati dal DM 70/2015 (“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”) in relazione al piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione, già approvato nello scorso mese di luglio.

Dopo l’approvazione del Dca dello scorso anno, il commissario Occhiuto e i sub commissari, Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito, hanno interloquito per mesi con i Ministeri vigilanti e con l’ufficio ministeriale preposto che ha svolto l’attività di affiancamento.

Grazie a questo positivo lavoro di confronto, oggi è stato possibile approvare il nuovo e aggiornato piano della rete ospedaliera della Regione, che auspicabilmente diverrà definitivo entro il prossimo 15 aprile.

Le principali modifiche riguardano i posti letto di terapia intensiva, i posti letto in oncologia, l’attivazione del Punto Nascita presso lo stabilimento ospedaliero di Cetraro, una maggiore offerta pediatrica con l’attivazione di una cardiologia dedicata, la gestione del numero delle unità operative complesse a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto per la nascita dell’AOU “Renato Dulbecco”, dove ci sarà anche un Centro Traumi di alta Specializzazione ed una sola struttura di Unità Spinale, come da standard ministeriali.