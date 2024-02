Il tributo unico dell’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta dal Maestro Filippo Arlia, ha registrato un meritato sold-out alle musiche del grande compositore italiano che sul palco del Politeama aveva diretto tre volte nella sua inimitabile carriera fra il 2007 e il 2001. Non solo un concerto, ma un percorso di parole e suggestioni messe in fila da Domenico Gareri e performance solistiche capaci di guidare lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Il viaggio incredibile di “” decolla tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più”, “Baaria”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e “Malena”, a rinsaldare il legame del compositore per antonomasia con il cinema di Giuseppe Tornatore che vide entrambi protagonisti a Catanzaro. Ad affiancare i musicisti impegnati in scena, anche le voci del Coro lirico siciliano, coordinato da Francesco Costa, il soprano Maria Francesca Mazzara e il tenore Alberto Munafò Siragusa, capaci di ulteriori suggestioni trascinante impatto sonoro ed emotivo alla serata.Una produzione che aveva debuttato nei mesi scorsi al Festival Lirico dei Teatri di Pietra, al Teatro Greco di Taormina e a Siracusa e che invece ieri è stata la protagonista dell’apertura della rassegna “Musica & Cinema” del Politeama, il cui direttore generale Aldo Costa ha annunciato il ripristino di una programmazione sinfonica: una bella soddisfazione per il Teatro di città.

Vittorio Pio