Ai sensi della Legge 27 dicembre 2023, numero 206, le istituzioni scolastiche statali e paritarie che, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale – possono richiedere l’attivazione di prime classi del nuovo Liceo del made in Italy per l’anno scolastico 2024/2025.

La richiesta dovrà essere presentata dall’istituzione scolastica interessata entro il 15 gennaio 2024. A comunicarlo agli istituti calabresi, la vice presidente della Giunta regionale della Calabria con delega all’istruzione, Giusi Princi, e la direttrice dell’ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, attraverso una nota a firma congiunta.

“Al fine di consentire il rispetto del termine delle iscrizioni, fissato al 10 febbraio 2024, la richiesta di attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy – scrivono Princi e Iunti – dovrà essere presentata dalle istituzioni scolastiche interessate, contestualmente, alla Regione vicepresidenza@pec.regione.calabria.it e all’Ufficio scolastico regionale drcal@postacert.istruzione.it. L’attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy – chiariscono – deve prevedere la rinuncia da parte dell’istituzione scolastica all’attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale. Si potrà, quindi, richiedere di sostituire tale percorso liceale con il nuovo indirizzo di studi del liceo del made in Italy”.