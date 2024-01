Una donna di 26 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte a Lamezia Terme, in via Sebastiano Guzzi. Una la vettura coinvolta, una Nissan Pixo. A bordo 4 giovani, due uomini e due donne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il sito e la vettura.

Sul posto la polizia stradale di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.