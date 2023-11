“Il via libera da parte del Consiglio dei ministri al disegno di legge sulle riforme costituzionali nel segno del premierato rappresenta un fatto senza alcun dubbio positivo.

Si tratta di una grande occasione per il Paese, che così potrà finalmente modernizzare il funzionamento della propria democrazia.

Una volta approvata la riforma, l’Italia non solo avrà governi più stabili e capaci di imprimere un maggiore impatto sul sistema economico ma, attraverso l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio, sarà garantito il diritto dei cittadini a scegliere da chi farsi governare, ponendo così fine a ribaltoni e ad esecutivi tecnici, che per troppi anni hanno contrassegnato la storia del nostro Paese.

Oggi inizia un lungo percorso. La coalizione di governo del centrodestra, con Forza Italia protagonista, si dimostra ancora una volta coraggiosa.

Tengo a sottolineare il gran lavoro fatto dal ministro delle Riforme Casellati e dal vice premier Tajani che hanno seguito passo passo la costruzione dell’impianto normativo del testo e che, sono certo, proseguiranno a farlo anche durante l’iter parlamentare di questo storico e delicato disegno di legge”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.