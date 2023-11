I giudici della Corte d’Appello di Catanzaro hanno confermato la sentenza di primo grado e assolto l’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini. L’accusa nei confronti di Tallini era di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso.

L’inchiesta “Farmabusiness” era stata avviata per fare luce sull’affare della presunta vendita all’ingrosso di farmaci che sarebbe stata organizzata da componenti della cosca cutrese dei Grande Aracri i quali avrebbero investito i proventi delle attività illecite del clan con l’aiuto di sodali tra i quali imprenditori, esponenti politici e funzionari pubblici. In primo grado, con rito abbreviato, Tallini era stato assolto con formula «perché il fatto non sussiste».