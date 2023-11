Un Catanzaro sfortunato cede ancora tutta la posta in palio a un Modena arrembante e cinico, che vince in trasferta al 95’ con un eurogol di Bozhanaj, alla prima rete in maglia gialloblù, su conseguente ribaltamento di fronte in seguito a una sfortunata traversa colpita da Ambrosino. Il primo tempo viaggia all’insegna della fisicità, con I padroni di casa padroni della metà campo, che passano in vantaggio grazie a una bella rete di Vandeputte per sbloccare il risultato al 19′, con l’esterno belga pronto ad insaccare con un gran tiro al volo l’invito di Stoppa autore oggi di una buona prestazione .A stretto giro arriva il pareggio dei canarini: dopo una palla persa a metà campo dai padroni di casa Manconi viene lasciato solo fino al limite dell’area, in cui con lucidità riesce ad incrociare alla sinistra di Fulignati. Il secondo tempo inizia con un’occasione per Donnarumma che spreca davanti a Seculin, ma il Catanzaro non riesce a prendere il sopravvento e la partita si frammenta innervosendosi pure con tantissimi cartellini gialli da una parte e dall’altra (purtroppo il Catanzaro dovrà fare a meno di Scognamillo nella prossima, delicata trasferta di Venezia) e a deciderla sono i cambi: Ambrosino che ha rilevato un Iemmello apparso distante dalla effettiva possibilità di rendersi pericoloso nell’area piccola, prima spreca un’ottima chance nell’area piccola e poi nel finale trova la traversa. Ma sono i modenesi a sbancare sul gong il Ceravolo fra l’incredulità generale grazie al tiro ottimamente piazzato da Bozhanaj. Laconico il commento di Mister Vivarini in sala stampa: “Meritavamo la vittoria, ma nel calcio bisogna accettare anche queste situazioni. Avessimo fatto gol noi, a quest’ora staremmo parlando di altro. Siamo un po’ amareggiati. Dopo i cambi– ha proseguito il tecnico del Catanzaro –abbiamo ripreso la partita e guadagnato campo. Il Modena è una squadra forte, ma abbiamo battagliato fino alla fine. Se andiamo a vedere gli episodi, loro hanno fatto due gol e avuto una punizione. Per il resto abbiamo concesso poco. Noi invece potevamo fare gol con Iemmello, Donnarumma, Biasci e Ambrosino. Abbiamo fatto una prestazione di livello, cercando di portare a casa la vittoria. Abbiamo creato più occasioni e sofferto nel modo giusto, ci rifaremo alla prossima occasione”.

Vittorio Pio