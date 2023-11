Viaggiava in auto con a bordo 5,5 chilogrammi di cocaina.

Un corriere della droga è stato arrestato in flagranza dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme, con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di controlli sulle principali vie di comunicazione del territorio di competenza, hanno individuato e fermato un’autovettura in transito all’altezza dello svincolo di Falerna dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Catanzaro.