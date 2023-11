Quattro persone di cui tre carabinieri (due più gravi) sono rimasti feriti in uno scontro avvenuto nel centro di Lamezia Terme. L’incidente è avvenuto attorno alle 4,40 in via dei Bizantini quando un veicolo, una autovettura BMW, che transitando in direzione Lamezia Terme perdeva il controllo andando a sbattere prima contro un cancello e di rimbalzo impattava sulle due pattuglie dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto i feriti dalle vetture e le ha affidato ai sanitari del Suem118 di Lamezia e Maida che hanno provveduto a trasportarli al vicino ospedale civile.

Una terza ambulanza proveniente da Tiriolo prelevava il conducente della BMW che veniva trasferito presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.