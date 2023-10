Questa mattina l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, capofila regionale per il “concorsone” per medici di area critica, ha adottato le delibere per disciplinare l’esecuzione delle prove di selezione dei camici bianchi.

Il numero elevato di candidati – 433 domande presentate per 263 posti disponibili – ha indotto l’Azienda a spalmare le prove su più giorni, avvalendosi di una clausola prevista nel bando.

Le prove inizieranno, dunque, il prossimo 8 novembre con i 189 candidati per emergenza urgenza.

Successivamente, nei giorni 9, 13, 14, 15 e 16 novembre, avranno luogo le prove per i candidati di anestesiologia, cardiologia, ortopedia, neurologia e neuro radiologia.

Le Commissioni saranno presiedute dai primari dell’Asp di Catanzaro, integrate da un primario dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” e da un primario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

Il “concorsone” regionale entra quindi nella sua fase attuativa, con l’Azienda capofila impegnata anche in tutte le attività organizzative connesse con le prove.

È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.