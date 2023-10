“La Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato un emendamento presentato da Forza Italia al decreto Sud che autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica a bandire nuove procedure selettive per i 266 tirocinanti ministeriali calabresi rimasti fuori dopo l’ultimo concorso.

Ringrazio Francesco Cannizzaro, autore della proposta di modifica in Parlamento, per l’impegno e per il prezioso lavoro fatto in queste settimane a Montecitorio, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per la sensibilità dimostrata.

Adesso tante professionalità che negli scorsi anni avevano prestato servizio presso le sedi calabresi del Ministero della Giustizia e del Ministero della Cultura avranno una nuova grande opportunità per essere assunti.

Davvero una buona notizia”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.