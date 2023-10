I partiti politici servono? E come? E devono tornare ad essere cosa? È il PD come sta e dove vuole andare? Sono stati questi i temi di un interessante dibattito organizzato a Lamezia Terme dal PD introdotto da Amalia Bruni è concluso da Teresa Esposito cui hanno preso parte Livia Turco, Alfredo D’Attorre e Antonio Floridia. Numerosi gli interventi coordinati da Filippo Veltri e tra questi Giusi Iemma e Domenico Giampa’, esponenti del Pd regionale e provinciale. L’iniziativa sarà ripetuta e ampliata come momento di riflessione e dibattito non solo interno.