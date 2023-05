Graziano Di Natale: “Crollo Viadotto Oritiano 2 accertare le responsabilità”

“Sarebbe potuta essere una strage, se solo Anas qualche ora

prima – a seguito di una ricognizione – non avesse interdetto il

traffico.

Le immagini del crollo del viadotto Ortiano 2, sulla SS177 Sila-Mare,

nel tratto che collega Longobucco alla costa Jonica, sono terribili.

Lasciano esterrefatti ed impongono una riflessione”. Lo afferma Graziano

Di Natale, già Consigliere Regionale della Calabria, ed esponente

politico del Partito Democratico. “Un ponte costruito soltanto nove anni

fa – prosegue la nota – che crolla in questo modo è inquietante.

Eppure è d’attualità la costruzione di ben altro ponte, quello sullo

stretto, quando in Calabria non riusciamo a mettere in sicurezza le

nostre strade.

Occorre accertare le responsabilità”.

Di Natale dichiara inoltre: “Ritengo debba farsi un ragionamento

condiviso sulla sicurezza dei nostri viadotti in una terra in cui il

dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta una

problematica di notevole importanza. Simili scenari – conclude – vanno

evitati grazie alla prevenzione e non ampiamente commentati dopo. La

Calabria merita di più”.