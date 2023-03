Trasporti: Furgiuele (Lega): “4,4mln per la Calabria grazie a Salvini al Mit”

“Grazie all’ottimo lavoro di Matteo Salvini al Mit sono in arrivo 4,4mln per tre anni per la nostra amata Calabria. Verrà così garantita la continuità territoriale con i voli tra Crotone e Roma Fiumicino. Anni di immobilismo stavano lasciando la nostra regione isolata: ora i calabresi avranno la stessa possibilità di spostamento di tutti gli altri Italiani. È questa la spinta che la Lega vuole dare al Paese con trasporti efficienti e all’altezza del futuro”.

lo dichiara il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera.