Catanzaro, scuola cancella le feste della mamma e del papà

All’istituto “Manzoni – Augruso” di Lamezia Terme (Catanzaro), da quest’anno non esistono più le festa del papà, della mamma o dei nonni.

Al loro posto – il 19 marzo, la seconda domenica di maggio e il 2 ottobre – viene celebrata una generica “Festa della famiglia”, per la quale, nel realizzare i tradizionali lavoretti, “ogni bambino sarà libero di dedicare un pensiero a chi vorrà”. La decisione della preside dell’istituto Antonella Mongiardo è stata comunicata a insegnanti e genitori il 17 marzo tramite una circolare. “Non tutti i bambini della nostra scuola hanno la fortuna di avere una mamma e un papà”, spiega la dirigente scolastica motivando la sua scelta. Ma non tutti hanno accolto l’idea con entusiasmo.

La circolare – “Cari insegnanti e cari genitori, abbiamo pensato, quest’anno, in condivisione con il Consiglio di Istituto dell’IC Manzoni-Augruso e con le Referenti dei plessi, di dare un nome nuovo alle tradizionali giornate del papà e della mamma, che si festeggiano ogni anno nelle scuole, dove i bambini svolgono insieme ai loro insegnanti attività a tema e laboratori creativi, finalizzati a realizzare oggetti e creazioni da donare al proprio papà o alla propria mamma. Queste feste, del papà e della mamma, le portiamo dentro di noi, fanno parte di noi, ci appartengono nel profondo, perché sono celebrative del legame più importante che si possa avere nella vita. Tuttavia, non tutti i bambini della nostra scuola hanno la fortuna di avere una mamma e un papà”, si legge nella circolare.

“Alcuni di loro non potranno festeggiare il 19 marzo, perché il loro papà non c’è più. Altri bambini non avranno più la gioia, nella la seconda domenica di maggio, di portare una rosa di carta alla loro mamma. Pensando a loro, non si può non pensare al sentimento di tristezza e di vuoto che potrebbero provare vedendo i loro compagni intenti a creare un lavoretto per il genitore che essi, invece, non hanno più. Per amore verso questi bambini, tutti noi possiamo fare una piccola rinuncia. Anziché celebrare la festa del papà e la festa della mamma, potremmo festeggiare, nelle stesse date, la ‘giornata della famiglia’, per dare a tutti i bambini la possibilità di viverla in modo sereno e senza sentirsi meno fortunati di altri. Anche la festa dei nonni, il 2 ottobre, potrà essere vissuta con lo stesso spirito”, continua la preside. “Nella festa della famiglia, ogni bambino sarà libero di dedicare un pensiero a chi vorrà. Potrà realizzare una creazione, un disegno, una poesia da dedicare a chiunque egli identificherà con la propria famiglia. Così ogni bambino si sentirà protagonista, perché ha anche lui una famiglia da festeggiare e a cui fare un dono, a prescindere se la identifichi con papà e mamma, o con uno solo dei genitori, o con i nonni o con delle persone care che hanno cura della sua vita. Perché Famiglia, qualsiasi nome le si voglia dare, è quel luogo dove il nostro cuore è accolto da braccia protese al rispetto, al sacrificio e all’ascolto”, conclude la dirigente scolastica.