Calcio – Catanzaro stratosferico, pronto a partire il countdown per la festa

di Vittorio Pio – Con la netta vittoria di oggi il Catanzaro pone una seria ipoteca per chiudere matematicamente i giochi della sua trionfale stagione entro la fine di questo mese marzo.

Un risultato strabiliante, che neanche nei sogni più grandi della tifoseria giallorossa avrebbe trovato posto, eppure è oggi una realtà sotto gli occhi di tutti, che sta facendo parlare della indiscussa capolista del girone c in tutta Europa. Con le quattro pappine (ma avrebbero potuto essere almeno il doppio), rifilate oggi a un pur generoso Avellino, che ha avuto anche il merito di essere passato in vantaggio, nonostante un dubbio fuorigioco di Marconi, il Catanzaro sale alla stratosferica cifra di 79 punti con 82 goal realizzati e solo 12 subiti.

Il Crotone che non è andato oltre uno scialbo pareggio esterno, è sotto di 14 lunghezze e anche per quanto riguarda lo scontro diretto previsto per il prossimo lunedì sera all’Ezio Scida, non partirà assolutamente con i favori del pronostico. Una volta agguantato il pareggio con Biasci, lesto a ribadire in rete il pallone respinto dall’ottimo estremo difensore campano Pane, su un rigore fischiato ai danni di Vandeputte, il Catanzaro ha letteralmente straripato, passando in vantaggio poco prima della metà del secondo tempo con il bomber Iemmello, che ha realizzato di fino nell’area piccola su imbeccata del rientrante Brighenti, che oltre ad avere svolto il suo egregio compito in difesa laterale, oggi si è anche distinto in fase propositiva, poi ancora con Biasci ed infine con una percussione di Pontisso, oggi anche risolutivo, oltre che ben disponibile quando Vivarini lo chiama in campo. Lo stesso Mister legittima la sua soddisfazione in conferenza stampa: “È stata una partita molto ben giocata, la squadra ha appreso bene le varianti che avevamo preparato durante la settimana, per cui faccio dei grandi complimenti ai miei ragazzi per l’intensità dimostrata in campo. Adesso ci riposiamo per un paio di giorni e poi penseremo alla prossima sfida, che non solo per la posizione in classifica degli avversari, sarà molto intensa e bella da giocare. Noi ci faremo trovare pronti.”

Foto Us Catanzaro Ufficio stampa