Aba Catanzaro, eletti i coordinatori dei Dipartimenti e delle Scuole dell’Accademia

Si sono svolte nella giornata di ieri le elezioni con cui il corpo docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha scelto i coordinatori delle Scuole e dei vari Dipartimenti e i componenti delle relative giunte.

Al termine della sessione di voto, svoltasi attraverso l’apposita piattaforma informatica, sono risultati eletti: per il Dipartimento Arti visive, coordinatore Simona Caramia, componenti di Giunta Cristina Gavello e Simone Negro; per il Dipartimento Didattica dell’Arte, coordinatore Amelia Lasaponara, componenti di Giunta Francesco Cuteri e Tommaso Palaia; per il Dipartimento Progettazione e Arti Applicate, coordinatore Bruno La Vergata, componenti di Giunta Vladimir Costabile e Dobrila Negri.

Per la Scuola di Pittura, coordinatore Caterina Arcuri; per la Scuola di Decorazione, coordinatore Claudia Giannuli; per la scuola di Grafica/Illustrazione, coordinatore Andrea Grosso Ciponte; per la Scuola di Scultura, coordinatore Giuseppe Guerrisi; per la Scuola di Didattica dell’Arte, coordinatore Francesca Giordano; per la Scuola di Fashion Design, coordinatore Maria Saveria Ruga; per la Scuola di Graphic Design, coordinatore Luca Sivelli; per la Scuola di Regia, coordinatore Giovanni Carpanzano; per la Scuola di Scenografia, coordinatore Claudio Cosentino; per la Scuola di Computer Games, coordinatore Maurizio Lucchini.

Al termine delle operazioni di voto, il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari, ha commentato: «Oggi dopo due anni di lavoro, la nostra accademia conclama nel rispetto delle normative, la costituzione dei dipartimenti e scuole. Tali organismi, da domani, saranno guidati da coordinatori democraticamente eletti. Sono orgoglioso di rappresentare questa meravigliosa istituzione: con fierezza dichiaro che l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro è una compagine compatta, forte e orientata sempre di più verso obiettivi di grande prestigio».