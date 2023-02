Le perplessità del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro su entrata in vigore del rito unico in materia di Famiglia

Come Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, nel breve tempo a mia disposizione, cercherò di spiegare il perché noi giudici minorili siamo molto preoccupati per l’imminente entrata in vigore del rito unico in materia di Famiglia, prevista per il prossimo 28 febbraio.

Voglio subito precisare che non è in discussione la bontà della riforma. Il processo di famiglia da tempo reclamava una riforma, soprattutto al fine di superare l’irrazionale frammentazione delle competenze, in materia di Famiglia e Minorenni, tra autorità giudiziarie diverse (Tribunale ordinario, Tribunale minorenni, Giudice tutelare) e sotto questo profilo l’istituzione del Tribunale per le famiglie rappresenta una svolta epocale.

Altrettanto necessaria era la creazione, nella materia del diritto di Famiglia, di regole processuali uniformi dal momento attual siamo in presenza di una babele di procedimenti e di norme sparse qua e là nel codice civile, nel codice di rito e nelle leggi speciali.

I problemi invece derivano dall’avere inspiegabilmente anticipato l’entrata in vigore del nuovo processo di Famiglia di un anno e ½ p rispetto all’istituzione del Tribunale per la Famiglia, prevista per fine 2024.

Questo perché, tra un mese – a organico invariato, sia amministrativo che di magistrati – il Tribunale per i minorenni non sarà assolutamente in grado di reggere l’urto degli adempimenti collegati ad un processo che da camerale, e quindi libero nelle forma, diverrà contenzioso, caratterizzato da rigide preclusioni e da scansioni processuali articolate e molto formali.

Occorre precisare, perché forse non tutti ne sono a consocenza, che presso il Tribunale per i minorenni non esiste il processo civile telematico e già con la nomina ormai pressocchè generalizzata del curatore speciale del Minore, e quindi aumentate le parti processuali, i nostri Uffici hanno grosse difficoltà anche solo nel provvedere al rilascio delle copie, chiaramente in formato cartaceo.

Non oso pensare a quello che accadrà quando occorrerà rilasciare copia delle 3 memorie previste per la fase introduttiva e 3 memorie per la precisazione delle conclusioni del nuovo rito unico.

Ma poi c’è una ulteriore grave criticità. Con l’introduzione del rito unico, ai giudici onorari sarà interdetto lo svolgimento di quasi tutte le attività processuali: l’ascolto del minore l’assunzione di testimonianze, lo svolgimento dell’udienza di prima