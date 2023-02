Catanzaro: il Questore emette venti avvisi orali di Pubblica Sicurezza per accertato falso ideologico

Continua l’attività di prevenzione della Sezione Misure Personali della Divisione di Polizia Anticrimine che, all’esito delle attività di analisi della criminalità, finalizzate all’individuazione di persone che, per la loro condotta debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, in data odierna sono stati emessi 20 Avvisi Orali di P.S. dal Questore di Catanzaro dott. Maurizio Agricola, Dirigente Generale della Polizia di Stato, nei confronti di venti soggetti.

E’ stato accertato il falso ideologico al fine di ottenere l’illecito rinnovo del permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

Con la misura di prevenzione dell’avviso orale il Questore – Autorità di P.S., invita formalmente il destinatario, per il futuro, a tenere una condotta conforme alla legge avvisandolo che, qualora non muterà il proprio comportamento, potrà essere proposto per l’applicazione di una delle altre misure di prevenzione di cui al D.L. n. 159 del 6 settembre 2011.