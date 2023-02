Catanzaro, il 21 febbraio protocollo d’intesa per azienda Dulbecco

Il 21 febbraio sarà sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Regione e Università Magna Grecia di Catanzaro per l’istituzione dell’azienda ospedaliera-universitaria “Dulbecco”.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, nel suo intervento al convegno a Catanzaro sull’area centrale della Calabria.

“Sono stati fatti grandi passi – ha detto Mancuso – per avere finalmente a Catanzaro quel Polo sanitario d’eccellenza inseguito da vent’anni. Polo che con la firma del Protocollo d’intesa tra Regione e Università inizierà a prendere corpo.

L’Azienda ospedaliera-universitaria ‘Dulbecco’, prevista dalla legge da me proposta e approvata dal Consiglio nel dicembre del 2021, sarà tra la più grandi del Paese, con vantaggi per l’intera regione”. (ANSA).