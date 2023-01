Coronavirus: in Calabria 279 nuovi positivi (+88 su Reggio e provincia)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 626056 (+279) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4162987 (+2.789).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 188 (28 in reparto, 6 in terapia intensiva, 154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111230 (110806 guariti, 424 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1968 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1885 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 184411 (182967 guariti, 1444 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 89 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59373 (59097 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 813 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 787 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 207361 (206450 guariti, 911 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 115 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52945 (52750 guariti, 195 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica :”Totali positivi odierni 47 di cui uno fuori regione”.

L’Asp di Cosenza comunica:”Nel setting fuori regione si registrano due nuovi casi a domicilio”.