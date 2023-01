AMA Calabria, Gabriele Pieranunzi e l’Orchestra Roma Tre a Lamezia Terme

Le quattro corde di un prestigioso violino sono pronte a esaltare le melodie di Kurt Weill e Gustav Mahler. La musica classica torna ad essere protagonista della stagione teatrale di AMA Calabria, con l’esclusiva regionale del concerto di Gabriele Pieranunzi, accompagnato dalla Roma Tre Orchestra, diretta dal M° Pietro Borgonovo. Il concerto che si terrà domenica 15 gennaio 2023, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21, si realizza nell’ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica. L’evento è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria.

«La presenza di Roma Tre Orchestra – ha commentato il direttore artistico Francescantonio Pollice – diretta da un affermato musicista come Pietro Borgonovo e del violinista Gabriele Pieranunzi, considerato uno dei più importanti violinisti al mondo consentono di fruire un momento musicale di particolare valore artistico attraverso l’esecuzione di brani mai presentati nella nostra regione. Nello stesso tempo desideriamo confermare con questo concerto il senso di trasversalità che da sempre è prerogativa dei nostri programmi e ne costituisce il solido punto di forza».

Il concerto pone al centro della scena due importanti opere composte da Kurt Weill e Gustav Mahler, rispettivamente il ”Concerto per violino, op. 12” e la “Sinfonia n° 1”, quest’ultima nella versione da Camera di Iain Farrington. Sul palcoscenico con il primo violino del Teatro San Carlo di Napoli, la Roma Tre Orchestra, prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, diretta dal M° Pietro Borgonovo. Le due composizioni metteranno in mostra la sapienza artistica e le qualità tecniche di Gabriele Pieranunzi e dei giovani musicisti che compongono l’Orchestra.

Importante la scelta di AMA Calabria che ancora una volta mostra grande attenzione al panorama musicale nostrano, proponendo artisti italiani di calibro internazionale. È il caso del M° Gabriele Pieranunzi, violinista dal talento precoce e riconosciuto in tutto il mondo che, nel concerto lametino, si esibirà suonando il violino Ferdinando Gagliano del 1762, già appartenuto alla grande violinista Gioconda de Vito. Insieme con lui Pietro Borgonovo da decenni impegnato in una significativa azione di promozione della musica che lo ha portato ad esibirsi come solista e direttore nelle principali istituzioni concertistiche di tutto il mondo

L’Orchestra Roma Tre ha come obiettivo quello di diffondere la grande musica, soprattutto tra le nuove generazioni. Sin dall’anno della sua fondazione, nel 2005, collabora con artisti di livello internazionale come l’attore Claudio Amendola, il coreografo Bill T. Jones, lo scrittore Alessandro Baricco, le cantanti liriche Daniela Mazzucato e Veronika Dzhioeva.

Gabriele Pieranunzi è stato allievo di Salvatore Accardo e Stefan Gheorghiu. Il suo talento col violino lo ha portato a vincere prestigiosi premi come “N. Paganini” di Genova 1988 e 1990, “T. Varga” di Sion, “L. Spohr” di Friburgo, “R. Romanini” di Brescia, “R. Lipizer” di Gorizia, “G. B. Viotti” di Vercelli, “Biennale” di Vittorio Veneto. Nella sua lunga carriera si è esibito in alcuni dei luoghi più conosciuti al mondo, Wigmore Hall di Londra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Herculeesaal di Monaco di Baviera, Teatro Coliseum di Buenos Aires, Opera City Hall di Tokyo per citarne solo alcuni.

I biglietti del concerto di Gabriele Pieranunzi e la Roma Tre Orchestra potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

