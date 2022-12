Gettonopoli e false assunzioni a Catanzaro, tutti a processo. (I nomi)

È stato rinviato a giudizio per il reato di truffa il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso rimasto coinvolto assieme ad altri ex e attuali consiglieri comunali di Catanzaro nell’inchiesta denominata Gettonopoli sulla presunta percezione indebita dei gettoni di presenza nelle commissioni consiliari del Comune di Catanzaro e sulle presunte assunzioni fittizie di alcuni (ex) consiglieri comunali.

Il gup del Tribunale ha infatti disposto il rinvio a giudizio i 18 imputati accusati a vario titolo di truffa e falso ideologico poiché in qualità di componenti delle commissioni consiliari avrebbero attestato false verbalizzazioni inducendo in errore il Comune in ordine all’effettivo svolgimento delle riunioni. In tal modo si sarebbero procurati un ingiusto vantaggio derivante dal versamento del gettone di presenza nel periodo compreso tra novembre e dicembre del 2018.

Gli imputati: