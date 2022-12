Coronavirus: in Calabria 588 nuovi positivi (+180 su Reggio e provincia)

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 610808 (+588) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4079947 (+3.397).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1284 (42 in reparto, 11 in terapia intensiva, 1231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 106458 (106054 guariti, 404 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2566 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2501 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 177969 (176570 guariti, 1399 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 311 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 299 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58091 (57818 guariti, 273 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2488 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2440 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 202050 (201160 guariti, 890 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 490 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51775 (51583 guariti, 192 deceduti).