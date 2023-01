Il calabrese Gaetano Aloisio, presidente dell’Accademia nazionale dei sartori, rilancia il settore

“L’Italia in questo settore resta leader nel mondo ed è necessario non disperdere questo patrimonio perché soltanto chi affonda le radici nel passato può comprendere l’importanza del futuro – spiega Gaetano Aloisio, calabrese, presidente dell’Accademia nazionale dei sartori, il punto di riferimento associativo e formativo del settore, sodalizio nato nel 1575 a Roma su impulso pontificio. Aloisio ha una rinomata sartoria a Roma in via di Porta Pinciana.

L’organismo associativo, che partecipa ai congressi internazionali del comparto e promuove sfilate di moda e iniziative in tutta Italia (un mese fa la suggestiva sfilata al Campidoglio a Roma), ha lanciato in questo giorni un’importante partnership con lo storico lanificio biellese Vitale Barberis Canonico, 350 anni di esperienza alle spalle, due stabilimenti e circa 450 addetti.

Tra gli obiettivi, la formazione delle nuove generazioni di maestri sarti.