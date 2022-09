Pina Amarelli è la neo Testimonial di Unicef Italia per la Calabria

La Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace ha nominato l’imprenditrice e cavaliere del lavoro Giuseppina Amarelli Mengano Testimonial dell’UNICEF Italia per la regione Calabria – su proposta di Giuseppe Raiola, Presidente del Comitato Regionale UNICEF per la Calabria e Monica Perri, Presidente del Comitato provinciale UNICEF di Cosenza – con la seguente motivazione: “perché attraverso il suo impegno sensibilizzi, mobiliti risorse e coinvolga l’opinione pubblica sui problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, testimoniando e promuovendo, la solidarietà e il sostegno alle iniziative dell’UNICEF.”

Hanno partecipato alla cerimonia, che si è svolta presso la sede nazionale dell’UNICEF Italia a Roma: il Direttore generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera, Patrizia Surace, membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia, Giuseppe Raiola, Presidente del Comitato Regionale UNICEF per la Calabria e Monica Perri, Presidente del Comitato provinciale UNICEF di Cosenza.

“Siamo contenti come UNICEF che un Cavaliere del Lavoro, un’imprenditrice, una donna come Giuseppina Amarelli Mengano entri a far parte della nostra famiglia,” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Siamo certi che con il suo impegno riusciremo a coinvolgere nella promozione dei diritti dei bambini e delle bambine un numero sempre più ampio di persone.”

BIOGRAFIA DI GIUSEPPINA AMARELLI MENGANO

Nata a Napoli e laureata in giurisprudenza, docente universitario, avvocato, giornalista pubblicista è attualmente Presidente del Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” di Rossano (Cs), Città di cui è cittadina onoraria. Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel 2006 è stata nominata Cavaliere del Lavoro. Ha ricoperto prestigiosi incarichi in consessi bancari, associativi, culturali, tra cui Bper Banca e Banca Regionale di Sviluppo, Touring Club Italiano, delle Università “Partenope e Orientale” di Napoli. Già presidente “Les Hénokiens” a Parigi e dell’Unione Imprese Storiche Italiane a Firenze, componente del CDA del Sole 24 Ore. È Presidente del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale presso la Presidenza del Consiglio, componente dei Consigli direttivi del Comitato Leonardo e di Museimpresa, del Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria, dell’Accademia dei Georgofili. Nel 2015 ha rappresentato la Calabria nel Padiglione Italia – Expo 2015. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Bellisario, il Premio Minerva, il Premio Guggenheim per il Museo, il Premio Unioncamere per la longevità e il successo, il Premio del Ministero delle Attività Produttive per l’Imprenditoria femminile, il Premio Firenze Donna, il Premio “Grande Dame” Veuve Clicquot, il premio “Leonardo Qualità Italia”, il Premio “100 anni di Confindustria”, il premio “Fenice” dell’Università La Sapienza di Roma, il Premio Anima per la sostenibilità ed il sociale in occasione dei 150anni dell’unità d’Italia, il Premio “Giorgio Ambrosoli”.