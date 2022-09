Media Talents, si chiude a Catanzaro la masterclass sostenuta dalla Calabria Film Commission

Si conclude oggi, a Catanzaro, la tappa calabrese di “Media: Talents on tour”, che – dopo la prima parte online – ha dato il via all’iniziativa itinerante, giunta alla quinta edizione, promossa dal Creative Europe Desk Italia MEDIA, in collaborazione con le cinque Film Commission del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il progetto prevede, appunto, un tour di formazione, destinato a 10 nuovi produttori, che saranno seguiti, nei loro progetti in fase di sviluppo, da esperti del settore. Vari i focus previsti, attraverso i quali “i “talenti” selezionati avranno l’opportunità di migliorare la loro idea progettuale, aumentandone la qualità e il potenziale di distribuzione del progetto, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa”.

Un diverso focus sarà al centro delle varie tappe: quella di Catanzaro – promossa in collaborazione con la Calabria Film Commission – è incentrata sul tema del Project development. La masterclass è curata da Giulia Arcovito; autrice, sceneggiatrice e story editor, ha lavorato a progetti di film e serie tv nazionali e internazionali, tra cui i recenti “Siccità” di Paolo Virzì e “L’immensità” di Emanuele Crialese, presentati all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, “L’amica geniale”, e le serie tv “Everybody Loves Diamonds” e “The Good Mothers”, in uscita nel 2023 rispettivamente per Amazon Prime Video e Disney Plus. L’argomento del focus mira ad approfondire l’analisi degli elementi che costituiscono le fondamenta di un buon progetto audiovisivo, ovvero “il processo di ideazione e scrittura”, dunque “come e perché avere cura e attenzione per tutte le fasi di scrittura di un film” sia “decisivo per la qualità del prodotto finito e il suo successo di pubblico e di mercato”.

La masterclass è stata preceduta, nella prima giornata, da un’introduzione relativa al progetto, curata da Enrico Bufalini, Direttore cinema e documentaristica di Cinecittà, Andrea Coluccia, Project Officer Creative Europe Desk Media Italia – Ufficio di Bari presso Cinecittà e Fabiola Solvi, Financial Supervisor Creative Europe Media Desk Italia; quindi, una presentazione, curata dalla Calabria Film Commission, delle attività della Fondazione, con successivo confronto, aperto alle domande dei giovani produttori.