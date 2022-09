Mare pulito: lunedì in Cittadella conferenza associazione Pinetamare con istituzioni regionali

Lunedì 5 settembre, alle ore 11, al dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà una conferenza stampa, organizzata su iniziativa dell’associazione “Pinetamare insieme“, presieduta da Anna Rosa, per fare il punto sullo stato del mare e sulle attività messe in campo in questi ultimi mesi dalla Regione Calabria e dalle altre istituzioni.

All’incontro con la stampa parteciperanno, oltre alla presidente Anna Rosa, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il vicepresidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Silvio Greco, il direttore Marittimo della Calabria, Giuseppe Sciarrone, il comandante regionale della Guardia di Finanza, Guido Geremia, e il comandante regionale dei Carabinieri, Francesco Salsano.